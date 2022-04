Un avion de vânătoare rusesc, filmat în timp ce se prăbușește în regiunea Harkov, Ucraina - VIDEO

Un avion de vânătoare modern al forțelor aeriene ruse a fost filmat în timp ce se prăbușește necontolat lângă localitatea Balakliya din regiunea Harkov, echipajul reușind să se catapulteze. De la începutul invaziei lui Vladimir Putin în Ucraina, Rusia a pierdut 181 de avioane de luptă și 154 de elicoptere.

Forțele rusești din Ucraina au pierdut încă un avion de vânătoare modern - un avion avansat Suhoi Su-34 - a fost filmat cum se prăbușește necontrolat, în timp ce cei doi piloți par să se fi catapultat.

Imagini publicate pe Twitter arată cum un avion de luptă se prăbușește necontrolat, învârtindu-se în timp ce se îndrepta vertiginos spre pământ.

În alte cadre surprinse se vede exact impactul cu solul, după care a avut loc și o explozie.

Video of the crash of a Russian warplane in Kharkiv region - two pilots appear to have ejected pic.twitter.com/6wfELpFPqG