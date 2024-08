Ucraina ia în calcul și posibilitatea ca avionul său F-16 să fi fost doborât de către propria apărare antiaeriană

Comandamentul militar ucrainean ia în considerare diferite versiuni ale cauzelor prăbușirii avionului de luptă F-16, inclusiv eroare de pilotaj și „foc prietenesc” din sistemele sale de apărare antiaeriană, informează serviciul ucrainean al Vocii Americii, citând un reprezentant nenumit al Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Sub condiția anonimatului, reprezentanții Forțelor Aeriene ucrainene au declarat că „se iau în considerare diverse versiuni, inclusiv „foc prietenesc” al apărării sale antiaeriene, defecțiuni tehnice și eroare de pilotaj”.

„Dar motivele exacte vor fi cunoscute abia după finalizarea anchetei”, a spus el.

Anterior, în mesajul oficial al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, s-a afirmat că în timpul luptei aeriene cu aeronava F-16 în timpul apropierii de următoarea țintă, „comunicarea s-a pierdut”.

„După cum s-a dovedit mai târziu, avionul s-a prăbușit, pilotul a murit”, a spus Statul Major General într-un comunicat.

BREAKING:

Wall Street Journal reports that Ukraine lost an F-16 fighter jet during the large wave of Russian missile strikes on August 26th.

Before losing his life in the crash, the pilot Oleksii Mes shot down 3 cruise missiles and 1 suicide drone.

Rest in Peace Oleksii pic.twitter.com/1EFAExz07w