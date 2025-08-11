Loviturile rusești asupra infrastructurii energetice azere din Ucraina ar putea determina Baku să-și revizuiască politica privind livrările de armament către Kiev

Azerbaidjanul ia în calcul posibilitatea de a renunța la interdicția autoimpusă privind furnizarea de armament Ucrainei, în contextul în care infrastructura sa energetică din această țară continuă să fie vizată de atacuri rusești, relatează publicația Caliber.Az, citând surse confidențiale.

Potrivit sursei azere, posibila schimbare de poziție vine după o serie de atacuri asupra unor obiective energetice ucrainene cu legături directe cu Azerbaidjanul. În cel mai recent incident, în noaptea de 8 august, forțele ruse au lansat cinci drone Shahed asupra unui depozit de combustibil al companiei SOCAR în regiunea Odesa. Atacul a declanșat un incendiu și a afectat o conductă de motorină. Patru angajați ai SOCAR au fost grav răniți, potrivit relatărilor din presă.

Aceasta a fost a doua lovitură înregistrată în ultimele săptămâni asupra unor facilități energetice asociate cu Azerbaidjanul. La sfârșitul lunii iunie, o stație de distribuție a gazelor din apropiere de Orlivka, parte a conductei transbalcanice prin care Azerbaidjanul a început să livreze gaze Ucrainei, a fost la rândul ei ținta unui atac rusesc.

Caliber.Az notează că infrastructura energetică azeră din Ucraina a fost vizată „sistematic” de forțele ruse în ultimele săptămâni. Publicația sugerează că astfel de atacuri ar putea duce la o reevaluare a politicii de neutralitate militară a Azerbaidjanului în ceea ce privește conflictul ruso-ucrainean.

Pe 10 august, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu omologul său azer, Ilham Aliyev. Potrivit biroului prezidențial de la Kiev, cei doi lideri au condamnat atacurile recente și au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul energetic.

„Acestea sunt atacuri deliberate, nu doar asupra infrastructurii, ci și asupra cooperării noastre,” a declarat Zelenski după convorbire. „Președintele Aliyev m-a asigurat, iar aceasta este și poziția Ucrainei, că vom continua cooperarea, în ciuda oricăror provocări.”

Relații bilaterale consolidate

Azerbaidjanul și Ucraina mențin de ani de zile legături strânse în domeniile energiei și comerțului. Kievul importă petrol și gaze naturale din Azerbaidjan, iar compania SOCAR a făcut investiții semnificative în infrastructura de combustibil din Ucraina.

Înainte de lansarea invaziei pe scară largă de către Rusia în februarie 2022, Baku furnizase deja Ucrainei anumite echipamente militare, inclusiv drone și vehicule blindate. Cu toate acestea, de la începutul conflictului, Azerbaidjanul a adoptat o poziție de neutralitate militară, evitând trimiterea de ajutor letal către oricare dintre părțile implicate.

În schimb, Baku a oferit Ucrainei asistență umanitară, echipamente energetice și sprijin pentru reconstrucție, cu un ajutor total care depășea 40 de milioane de dolari la jumătatea anului 2025.

