Loviturile rusești asupra infrastructurii energetice azere din Ucraina ar putea determina Baku să-și revizuiască politica privind livrările de armament către Kiev

Autor: Veronica Andrei
Luni, 11 August 2025, ora 22:15
646 citiri
Loviturile rusești asupra infrastructurii energetice azere din Ucraina ar putea determina Baku să-și revizuiască politica privind livrările de armament către Kiev
Președintele Azerbaidjeanului, Ilham Aliyev/FOTO:X/@emin_bred

Azerbaidjanul ia în calcul posibilitatea de a renunța la interdicția autoimpusă privind furnizarea de armament Ucrainei, în contextul în care infrastructura sa energetică din această țară continuă să fie vizată de atacuri rusești, relatează publicația Caliber.Az, citând surse confidențiale.

Potrivit sursei azere, posibila schimbare de poziție vine după o serie de atacuri asupra unor obiective energetice ucrainene cu legături directe cu Azerbaidjanul. În cel mai recent incident, în noaptea de 8 august, forțele ruse au lansat cinci drone Shahed asupra unui depozit de combustibil al companiei SOCAR în regiunea Odesa. Atacul a declanșat un incendiu și a afectat o conductă de motorină. Patru angajați ai SOCAR au fost grav răniți, potrivit relatărilor din presă.

Aceasta a fost a doua lovitură înregistrată în ultimele săptămâni asupra unor facilități energetice asociate cu Azerbaidjanul. La sfârșitul lunii iunie, o stație de distribuție a gazelor din apropiere de Orlivka, parte a conductei transbalcanice prin care Azerbaidjanul a început să livreze gaze Ucrainei, a fost la rândul ei ținta unui atac rusesc.

Caliber.Az notează că infrastructura energetică azeră din Ucraina a fost vizată „sistematic” de forțele ruse în ultimele săptămâni. Publicația sugerează că astfel de atacuri ar putea duce la o reevaluare a politicii de neutralitate militară a Azerbaidjanului în ceea ce privește conflictul ruso-ucrainean.

Pe 10 august, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu omologul său azer, Ilham Aliyev. Potrivit biroului prezidențial de la Kiev, cei doi lideri au condamnat atacurile recente și au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul energetic.

„Acestea sunt atacuri deliberate, nu doar asupra infrastructurii, ci și asupra cooperării noastre,” a declarat Zelenski după convorbire. „Președintele Aliyev m-a asigurat, iar aceasta este și poziția Ucrainei, că vom continua cooperarea, în ciuda oricăror provocări.”

Relații bilaterale consolidate

Azerbaidjanul și Ucraina mențin de ani de zile legături strânse în domeniile energiei și comerțului. Kievul importă petrol și gaze naturale din Azerbaidjan, iar compania SOCAR a făcut investiții semnificative în infrastructura de combustibil din Ucraina.

Înainte de lansarea invaziei pe scară largă de către Rusia în februarie 2022, Baku furnizase deja Ucrainei anumite echipamente militare, inclusiv drone și vehicule blindate. Cu toate acestea, de la începutul conflictului, Azerbaidjanul a adoptat o poziție de neutralitate militară, evitând trimiterea de ajutor letal către oricare dintre părțile implicate.

În schimb, Baku a oferit Ucrainei asistență umanitară, echipamente energetice și sprijin pentru reconstrucție, cu un ajutor total care depășea 40 de milioane de dolari la jumătatea anului 2025.

Ucraina își extinde prezența diplomatică în România și pregătește trenul Kiev-București
Ucraina își extinde prezența diplomatică în România și pregătește trenul Kiev-București
Până la sfârșitul acestui an, Ucraina intenționează să deschidă un nou consulat în orașul Sighetu Marmației, a anunțat joi, 7 august, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, în...
Orice acord la care se va ajunge la summitul dintre Trump și Putin va fi doar începutul ANALIZĂ Financial Times
Orice acord la care se va ajunge la summitul dintre Trump și Putin va fi doar începutul ANALIZĂ Financial Times
Acordul de la München din 1938 este adesea citat ca un exemplu generalizat al eșecului de a se opune dictatorilor. Summitul Trump-Putin programat pentru vineri, 15 august, în Alaska seamănă cu...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #azerbaidjean, #arme, #kiev , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca sa dea gol in Portugalia!
Digi24.ro
Unde a fost gasit trupul unui barbat, disparut acum 28 de ani in Himalaya. "Corpul era intact"
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Apele Române trebuie să se mute urgent din imobilul pentru care se plătesc 54.000 de euro lunar, insistă ministrul Mediului. "Acea chirie este o sfidare"
  2. Amenințarea șefului armatei pakistaneze: „Suntem o națiune nucleară. Dacă vedem că ne prăbușim, vom trage după noi jumătate din lume”
  3. "Apele Române au stat pe un munte de bani". Ministra Mediului trimite Corpul de Control: "Când pierzi 350 de milioane de euro, nu prea ai cum să fii de bună credință"
  4. Orice acord la care se va ajunge la summitul dintre Trump și Putin va fi doar începutul ANALIZĂ Financial Times
  5. Ministrul Apărării, nemulțumit de ancheta în cazul exploziei de la Cugir. "Merge lent. Așteptăm niște concluzii"
  6. Loviturile rusești asupra infrastructurii energetice azere din Ucraina ar putea determina Baku să-și revizuiască politica privind livrările de armament către Kiev
  7. Restaurante pline ochi, bară la bară pe autostrăzi, în ciuda austerității. Cum reacționează românii la scumpiri
  8. "Ruşii ar fi ajuns în 4 ore la Kiev, dar un general a greșit", dezvăluie Trump. "La cum îl știu pe Putin, nu cred că mai e prin preajmă" VIDEO
  9. Din America se vede altfel. Un fost consilier al lui Trump susține că „Putin va pleca învins” din Alaska, dar cu tolba plină
  10. Cum a tulburat JD Vance liniștea unui orășel din Anglia. 3.000 de oameni, stresați de controalele serviciului secret american și ale poliției britanice VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...