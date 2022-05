Regimentul ucrainean Azov, care apără combinatul siderurgic Azovstal, a acuzat vineri, 6 mai, forţele militare ruse că au vizat una dintre maşinile sale care participa la o operaţiune de evacuare a civililor.

În combinat s-au retras ultimii combatanţi ucraineni din Mariupol, dar și mai mulți civili.

În urma atacului, un soldat a fost ucis și șase, răniți.

Fii la curent cu cele mai noi informatii LIVE despre razboiul din Ucraina

”În timpul acordului de încetare a focului pe teritoriul uzinei Azovstal, o maşină a fost vizată de ruşi cu o rachetă ghidată antitanc. Această maşină se îndrepta spre civili pentru a-i evacua din uzină”, a afirmat regimentul pe mesageria Telegram. ”Un combatant a fost ucis şi alţi şase au fost răniţi”, a adăugat el.

”Inamicul continuă să încalce toate acordurile şi nu respectă garanţiile de securitate pentru evacuarea civililor”, a continuat acest mesaj scurt.

Evacuările sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR), care au început la sfârşitul săptămânii trecute, au continuat și vineri în imensul complex siderurgic Azovstal, ultimul bastion ucrainean în portul strategic Mariupol din sud-estul Ucrainei.

Potrivit ONU, încă 500 de civili au fost evacuați din combinat și din Mariupol.

500 more people were evacuated from #Mariupol and the #Azovstal plant, #UN Secretary General António Guterres and Head of the Office of the President of #Ukraine Andriy Yermak said. pic.twitter.com/4DLvELjRQC