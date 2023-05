Bahmutul în flăcări după ce Rusia ar fi folosit muniție cu fosfor: „Au încercat să șteargă orașul de pe fața pământului”

Serviciul de presă al Forţelor de Operaţii Speciale din Ucraina a transmis vineri seara, 5 mai, că ruşii au folosit bombe cu fosfor şi muniţie incendiară în Bahmut, publicând mai multe înregistrări video, relatează NEXTA, un grup media independent.

"Inamicul a folosit fosfor şi muniţie incendiară în Bahmut, încercând să şteargă oraşul de pe faţa pământului. Cu toate acestea, soldaţii din forţele speciale ucrainene şi din alte unităţi ale forţelor de apărare continuă să apere cu curaj oraşul. Şi în aceste condiţii continuăm să distrugem inamicul" - afirmă partea ucraineană, citată de NEXTA.

