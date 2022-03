Curajul nemărginit al unui băiețel de 11 ani care a mers singur din Ucraina în Slovacia, având un număr de telefon scris pe mână

Un băiat în vârstă de 11 ani a ajuns noaptea trecută singur în Slovacia, el având doar un rucsac, o pungă de plastic, un paşaport şi un număr de telefon scris pe mână, a anunţat Ministerul slovac de Interne.

Băiatul a ajuns singur deoarece părinţii săi au fost nevoiţi să rămână în Ucraina.

Copilul a fost preluat de voluntari, care i-au dat hrană şi apă. “El i-a cucerit pe toţi cu zâmbetul său, curajul şi determinarea demne de un adevărat erou.

Datorită numărului de telefon de pe mâna sa şi a unei bucăţi de hârtie din paşaport, el a reuşit să ia legătura cu cei dragi, care au venit apoi şi totul s-a terminat cu bine”, a precizat ministerul.

This 11-year-old boy from Zaporizhia came to Slovakia alone, with one plastic bag, a passport, a telephone number written on his hand and a piece of paper with details hidden in his coat.

He is now safe with Slovak volunteers.

