Un baraj din estul Ucrainei a fost ”avariat” într-un atac rus şi a provocat o creştere a nivelului apei pe un râu situat în apropierea frontului, creând o ameninţare de inundaţii ale unor localităţi vecine, anunţă guvernatorul regiunii Doneţk, Vadim Filaşin, relatează AFP.

Barajul se află în apropierea satului Starî Ternî.

”Ruşii au avariat barajul Lacului de Acumulare de la Kurahove”, în regiunea Doneţk. Acest atac ameninţă locuitorii localităţilor situate pe râul Vovcea, în regiunile Doneţk şi Dnipropetrovsk”, a anunţat luni, 11 noiembrie, pe Telegram guvernatorul.

The Russians have blown up yet another dam, one that was crucial for cooling the Kurakhove TPP.

History is repeating itself because Russia has faced no consequences. In fact, it was emboldened by a person who recently received power.

