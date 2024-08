Barajul hidroelectric de la Kiev a fost lovit în timpul atacului masiv rusesc cu rachete asupra Ucrainei

Un baraj Kiev, care face parte din Centrala Hidroelectrică cu același nume, a fost lovit în timpul atacului cu rachete și drone rusesc asupra Ucrainei, de luni, 26 august, a declarat consilierul prezidențial Timofi Milovanov.

Milovanov a declarat că, deși barajul „rezistă”, centrala a fost avariată în atac.

„Dacă barajul s-ar prăbuși, o parte semnificativă a Kievului ar fi inundată”, a declarat Milovanov.

În același timp, există informații contradictorii cu privire la atacul asupra centralei și la daunele rezultate.

Forbes Ukraine a scris, citând un oficial din domeniul energiei care a rămas anonim deoarece nu a fost autorizat să vorbească despre atac, că centrala a fost vizată.

Andrii Kovalenko, șeful departamentului de combatere a dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare, a declarat apoi că „nu există nicio amenințare” la adresa barajului și că „este imposibil să fie distrus cu rachete”.

Rușii se folosesc de amenințările percepute la adresa integrității structurale a barajului pentru a „incita la panică”, a adăugat Kovalenko.

Ukrhydroenergo, operatorul HPP și PSP, nu a comentat încă informațiile.

Russia targeted the dam of the Kyiv Sea north of the capital, with one missile striking it. If the dam breaks, millions of people downstream can die. https://t.co/lGic3XE4MP pic.twitter.com/YBTUWIZzuC