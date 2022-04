Bărbat din Rusia, amendat pentru un citat anti-război scris pe o pancartă. În mod ironic, era dintr-un discurs al lui Putin

Un bărbat din Saint Petersburg a fost amendat cu 30.000 de ruble după ce a protestat față de războiul din Ucraina. Discursul pe care l-a folosit îi aparținea chiar președintelui Rusiei, Vladimir Putin.

Bărbatul a avut în timpul unui miting un afiș pe care scria ”războiul a adus atât de multă durere încât este imposibil să-l uiți, nu există iertare pentru cei care construiesc din nou planuri agresive”.

Citatul aparține chiar unui discurs susținut de Vladimir Putin, potrivit agenției Nexta.

Un tribunal din Sankt-Petersburg l-a amendat pe Artur Dmitriev cu 30.000 de ruble pentru un afiș cu un citat anti-război din Vladimir Putin. Activistul a fost găsit vinovat de discreditarea forțelor armate, relatează Novaya Gazeta.

A court in St. #Petersburg fined Artur Dmitriev 30,000 rubles for a poster with an anti-war quote from Vladimir #Putin. The activist was found guilty of discrediting the armed forces, Novaya Gazeta report. pic.twitter.com/RPksLjCF5Z