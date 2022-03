Presa din Ucraina a făcut public cazul unui copil de 14 ani, al cărui tată a fost ucis chiar în fața sa de soldații ruși.

Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, și fiul său au fost atacați în 17 martie, în timp ce mergeau pe bicicletă în orașul Bucha, din regiunea Kiev, căutând produse trimise ca ajutor umanitar.

De aproape două săptămâni, familia respectivă nu mai avea apă, gaz sau curent.

”Ne-am oprit, am ridicat mâinile, am spus că nu avem arme, dar militarii ruși au început să tragă în tatăl meu. El a căzut. Apoi, au început să tragă în mine, două gloanțe m-au lovit în mână. Am căzut la pământ”, a povestit Iuri, băiatul de 14 ani, potrivit hromadske.ua

Acesta a adăugat că a scăpat miraculos după ce un glonț i-a intrat prin glugă.

După ce a rămas întins la pământ câteva minute, până când militarii au plecat, Iuri a fugit la cel mai apropiat adăpost unde i s-a acordat primul ajutor. Băiatul a fost împușcat în braț și în deget.

Mai târziu s-a dus acasă și a anunțat că tatăl său a fost ucis.

Potrivit soției, care va trebui să îi crească singură pe cei trei copii, bărbatul său a fost împușcat în cap și inimă. Trupul său a fost îngropat în curtea locuinței.

Familia a reușit să se evacueze în regiunea Cerkasî.