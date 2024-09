Bătălia de la Irpin a salvat Ucraina. Decizia care i-a împotmolit pe ruși

Rusia a fost periculos de aproape de a cuceri Kievul în primele zile ale războiului din Ucraina. Dar o brigadă epuizată a armatei ucrainene, voluntari mobilizați în grabă și un om de afaceri care a aruncat în aer un baraj au salvat orașul - și Ucraina de la pierderea războiului, scrie Business Insider.

Aceasta este concluzia experților americani și britanici care au examinat luptele de-a lungul râului Irpin, la nord-vest de Kiev. Pe baza unor interviuri ample cu ucraineni care au luptat la Irpin, aceștia descriu o bătălie epică câștigată la limită.

„Bătălia de la râul Irpin a fost una la limită”, au scris Richard Sladden, Liam Collins și Alfred Connable într-un articol din British Army Review, o revistă militară britanică.

The British Army Review has just published a detailed study of the Battle of Irpin in the early days of the war in #Ukraine. It explores various aspects of the battle. It also shows how much Ukraine, Russia and the war itself has evolved since that time.https://t.co/9UtpqiuvMD pic.twitter.com/RhIcwMPj6J