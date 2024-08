Șeful comisiei de apărare din Bundestag, Markus Faber, a declarat că nu vede nicio problemă dacă Ucraina folosește armele furnizate de Germania pentru a avansa în regiunea Kursk din Rusia. El a subliniat că acest lucru este valabil și pentru tancurile de luptă Leopard 2, relatează waz.de.

"Odată cu transferul către Ucraina, acestea sunt arme ucrainene", a spus Faber.

De asemenea, el a subliniat că, după începerea unei invazii ruse la scară largă, teritoriul ambelor state este o zonă de război. Utilizarea armelor este reglementată de dreptul internațional, a spus Faber.

Anterior, Comisia Europeană a declarat că Ucraina are un drept legitim de a se apăra, inclusiv prin lovirea agresorului pe teritoriul său.

Au trecut trei zile de la atacul asupra regiunii Kursk din Federația Rusă, care a fost deja supranumită Bătălia de la Kursk pe rețelele de socializare. Nu există informații oficiale din partea Statului Major al Forțelor Armate ucrainene. Rușii oferă, de asemenea, informații cu mare atenție, în timp ce localnicii cer evacuarea și încearcă să găsească informații despre soldații ruși luați prizonieri. Accentul a fost pus pe înțelegerea a ceea ce se întâmplă în regiunea Kursk.

Jurnalistul pro-rus Iurii Podoliaka relatează că situația rămâne dificilă pentru Forțele Armate Ruse. El a afirmat că Suja este „plină de soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei” și a cerut mass-media rusă să nu mintă.

„Sudja este practic pierdută. Și acesta este un important centru logistic”, a scris Iuri Podoliaka, un popular blogger militar pro-rus de origine ucraineană, care a adăugat că forțele ucrainene înaintau spre nord, spre Lgov.

„În general, situația este dificilă și continuă să se deterioreze, în ciuda faptului că ritmul ofensivei ucrainene a scăzut simțitor”, a continuat acesta.

Imaginile video postate pe rețelele sociale au arătat străzile orașului goale, cu pagube considerabile vizibile în urma luptelor.

În același timp, The Moscow Times relatează că armata ucraineană a intrat pe teritoriul regiunii Kursk la aproximativ 8 dimineața pe 6 august. Până în seara zilei de 7 august, Forțele Armate ale Ucrainei au preluat controlul a cel puțin 11 așezări de lângă Kursk, precum și stația de distribuție a gazelor Suja, care furnizează aproximativ jumătate din livrările Gazprom către Europa. După ce șeful Statului Major al Federației Ruse l-a informat personal pe Vladimir Putin că „ofensiva Forțelor Armate ucrainene a fost oprită”, acestea au avansat încă 10 km.

Între timp, locuitorii din regiunea Kursk continuă să caute rute de evacuare pentru ei și rudele lor. Faptul că nu există comunicații și energie electrică într-un număr de așezări rămâne neschimbat. Prin urmare, locuitorii din Suji și din satele din jur nu pot contacta pe nimeni.

⚡️A local resident of the city of 🇷🇺Sudzha, Kursk region, strongly criticized the Russian mass media for lying, saying that there was no organized evacuation from the city. pic.twitter.com/mRJm6e2Gy3