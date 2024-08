Bătălia de la Kursk 2024. Un apreciat general australian spune care ar putea fi obiectivele strategice și operaționale ale Ucrainei

Încă o dată, în ultimele câteva zile, ucrainenii au surprins Rusia și observatorii din Vest cu ultima lor operațiune chiar acasă la Putin.

Cu toții am urmărit cum Ucraina a lansat un atac transfrontalier semnificativ în regiunea Kursk din Rusia. Văzut inițial ca un alt raid în Rusia, similar operațiunilor ucrainene anterioare din mai 2023 și martie 2024, acum a devenit clar că este vorba de ceva ușor diferit, în special prin utilizarea forțelor terestre convenționale ucrainene“, scrie generalul australian în rezervă Mick Ryan.

Rămâne de văzut cât de diferită este această nouă operațiune ucraineană de raidurile anterioare. În acest moment, vedem doar o mică parte a acestei operațiuni.

În ciuda capacității noastre de a vedea doar o mică parte din ceea ce se întâmplă în Kursk, există câteva aspecte evidente ale acestei noi operațiuni ucrainene.

În primul rând, aceasta este o operațiune multi-brigadă. Cel puțin două brigăzi ucrainene au fost identificate până acum: Brigada 22 Mecanizată și Brigada 82 de Asalt Aerian. Acestea sunt ambele formațiuni de calitate. Se pare că, spre deosebire de contraofensiva din sud din 2023, în care au fost folosite brigăzi noi, ucrainenii au alocat formațiuni experimentate pentru acest atac.

Acest lucru pare să dea deja roade, având în vedere adâncimea pătrunderii ucrainene de până acum. Dar, dacă putem vedea două brigăzi, este posibil să existe și mai multe alocate operațiunii, care sunt pregătite să preia conducerea avansului în Rusia. Totuși, acest lucru va depinde de obiectivele operațiunii și de cât timp crede Ucraina că își poate susține atacul înainte ca apărarea rusă să fie capabilă să răspundă eficient.

În al doilea rând, ucrainenii au atacat cu o forță mobilă, mecanizată. Acest lucru este diferit de atacurile rușilor în Harkov din ultimele luni. Un nivel ridicat de mobilitate este esențial pentru crearea sau exploatarea unor breșe în apărarea inamicului și pentru exploatarea rapidă a acestor breșe. Viteza și acțiunea de șoc sunt vitale. Însă operațiunile mecanizate generează o responsabilitate logistică mai mare decât acțiunile fără sol, iar vehiculele blindate pot fi mai greu de ascuns în războiul deschis.

După câteva zile de operațiuni constante, acestea au nevoie și de întreținere. Acest lucru întărește necesitatea ca forțele de al doilea eșalon să efectueze operațiuni de trecere a liniilor înainte pentru a-și asuma înaintarea.

În al treilea rând, ucrainenii par să fi desfășurat o capacitate semnificativă de apărare antiaeriană. Cel puțin un avion de vânătoare rusesc și două elicoptere ar fi fost doborâte de ucraineni. Până în acest moment, au existat rapoarte limitate privind capacitatea Rusiei de a utiliza bombe cu planetare sau chiar un număr mare de drone pentru a contracara atacul ucrainean. Acest lucru indică un mediu de apărare antiaeriană mai eficient pentru ucraineni decât cel creat pentru contraofensiva lor din 2023. De asemenea, este probabil un alt rezultat al surprizei și șocului generate de ucraineni în rețeaua rusă de comandă și control.

În al patrulea rând, ucrainenii au pătruns o bună distanță în Rusia pe cel puțin două axe de înaintare. Eforturile principale și de sprijin sunt neclare.

Cu toate acestea, situația rămâne foarte neclară și forțele ucrainene ar putea fi mult mai adânc în Rusia decât spun hărțile. Situația va rămâne dinamică pentru încă o vreme. Acestea fiind spuse, aceasta constituie probabil cea mai mare înaintare a oricărei părți în acest război de la sfârșitul anului 2022. Prin comparație, avansul rusesc în Harkov din acest an a pătruns aproximativ 8 kilometri în Ucraina.

În al cincilea rând, Ucraina a obținut surpriză. Aceasta este o temă importantă de remarcat, având în vedere obsesia unora de a descrie acest război drept „câmp de luptă transparent”. Acest lucru, din nou, arată că frontul de luptă modern este departe de a fi transparent și că activitățile de păcălire, inteligența și surpriza sunt elemente cruciale ale războiului modern. Mai important, atacul transfrontalier ucrainean arată că surpriza este încă posibilă și că operațiunile ofensive sunt, de asemenea, posibile, în ciuda prevalenței apărării în ultimul an, scrie Mick Ryan.

⚡️The settlement of Gogolivka in the Suzhan district of the 🇷🇺Kursk region. The situation pic.twitter.com/OzMSebrfcq