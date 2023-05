Bătălia pentru Bahmut. Ucrainenii au recucerit peste 10 poziții deținute de ruși. Prigojin se ceartă, în continuare, cu Șoigu VIDEO

Forțele ucrainene au recucerit peste 10 poziții deținute de ruși la periferia nordică și sudică a orașului Bahmut, a declarat ministrul adjunct al Apărării, Hanna Maliar, la 14 mai.

Într-o postare pe Telegram, Maliar a precizat că forțele ucrainene au eliberat, de asemenea, la 14 mai, o suprafață considerabilă într-o pădure din apropierea Ivanivske, un sat situat la sud-vest de Bahmut, și au capturat un număr nedeclarat de soldați ruși din diferite unități.

Raportul privind progresele ucrainene în apropiere de Bahmut vine la câteva zile după ce autoritățile ucrainene au confirmat că au avansat până la doi kilometri în apropiere de Bahmut. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Est, Serhiy Cherevatyi, a declarat că forțele rusești prezintă deja semne de epuizare pe câmpul de luptă, potrivit Kyiv Independent.

Eșecurile recente din jurul Bahmutului sunt probabil legate de escaladarea disputei dintre Ministerul rus al Apărării și Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, care a condus asaltul asupra Bahmutului timp de luni de zile.

The Russian military launched a strike with incendiary ammunition on the areas of Bakhmut, which are occupied by the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/uzNIklH5Pm

În timp ce Wagner conduce atacurile din interiorul orașului, care la rândul lor au stagnat, flancurile pe unde au avansat forțele ucrainene sunt ocupate de unități ale armatei regulate.

Ministerul rus al Apărării a confirmat un nou val de contraatacuri ucrainene la 14 mai și a recunoscut că doi colonei - inclusiv un comandant de brigadă - au fost uciși recent în bătălia de la Bahmut.

Tank counterattack the 93rd Mechanized Brigade of the Armed Forces of Ukraine in the city of Bakhmut

În informarea sa zilnică, Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele ucrainene au lansat ”încercări masive” în ultimele zile de a face o breșă la nord și la sud de Bahmut. Acesta a afirmat că a respins toate atacurile.

În timp ce forțele rusești au cucerit aproximativ 90% din zona urbană a orașului, forțele ucrainene se mențin într-o zonă formată din clădiri de apartamente înalte în vestul orașului.

The arrival of the #Russian invaders in #Bakhmut ended in an apocalypse for the city.

📸 Press service of the 24th Motorized Brigade named after King Daniel pic.twitter.com/yIRkivD36i