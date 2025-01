O nouă revoltă în armata ucraineană. Decizia care i-a înfuriat pe soldați VIDEO

Un batalion din armata ucraineană a trimis un mesaj video comandantul-șef Oleksandr Sîrski, în care cere revenirea comandantului Lenur Isliamov. Soldații spun că înlocuirea comandantului reprezintă „o amenințare care subminează încrederea luptătorilor”.

Batalionul 48 de asalt este situat în orașul Pokrovsk, în regiunea Donețk, care se află sub asaltul armatei ruse. Soldații denunță mutarea comandantului în condițiile în care nu au pierdut vreo poziție în ultimul an, dar au câștigat mai multe.

„Schimbarea comandantului într-un moment critic este o amenințare directă la adresa capacității de luptă a unității și subminează încrederea luptătorilor (...) Nu am predat nici măcar o singură poziție. În schimb, am desfășurat zeci de operațiuni de succes. În acest timp, am recucerit mai multe așezări în care au fost plantate steaguri ucrainene”, spun soldații batalionului în mesajul transmis sâmbătă, 18 ianuarie, citați de kyivindependent.com.

Sub comanda lui Lenur Isliamov, Batalionul 48 de asalt, format în proporție de 90% din voluntari, a apărat un punct disputat al frontului, însă comandantul a fost redistribuit la câteva zile după mutarea soldaților într-o locație nouă.

Protestul soldaților nu este primul de acest tip din ultimul an. Brigada 24 Mecanizată și Brigada 80 de asalt aerian au lansat apeluri similare, dar demersurile lor nu au avut succes.

