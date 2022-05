Batalionul ”Libertate pentru Rusia”, compus din etnici ruși sau militari ai Kremlinului care au fost luați prizonieri în Ucraina și au întors armele împotriva Moscobei, anunță pe rețelele sociale că au ajuns în regiunea Donbas.

Imagini cu Batalionul „Libertate pentru Rusia” cum intră în regiunea estică a Ucrainei, Donbas, au fost date publicității de Twitter Nexta.

Unii soldați ruși spun că n-au știut ce înseamnă „operațiunea militară specială” pregătită de autoritățile de la Kremlin, iar după ce au văzut atrocitățile din Ucraina au dezertat sau au trecut de partea armatei ucrainene.

Batalionul „Libertate pentru Rusia” este o subunitate de luptă din care fac parte cetățeni ruși și chiar prizonieri ruși luați de către armata ucraineană la începutul invaziei din 24 februarie, care acum au întors armele împotiva regimului lui Vladimir Putin.

Batalionul, creat de armata ucraineană, aduce cu cel bielorus. Unii dintre militarii ruși care-l compun au declarat jurnaliștilor că autoritățile din Rusia i-ar fi păcălit să ia parte la la așa-zisa „operațiune specială” din Ucraina, iar atrocitățile comise de militarii ruși în Bucea, în Irpin sau în Harkov i-ar fi determinat să întoarcă armele împotriva regimului lui Vladimir Putin.

The "Freedom of #Russia" Legion reports that it has arrived in #Donbas. pic.twitter.com/R7GlZ3A9DC