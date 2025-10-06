Ucraina construiește rețele secrete de baterii pentru a preveni penele de curent în urma atacurilor rusești

Ucraina construiește rețele secrete de baterii pentru a preveni penele de curent în urma atacurilor rusești
Baterii de stocare a energiei FOTO:X/@SavchenkoReview

Pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene, autoritățile de la Kiev pun în funcțiune o rețea discretă, dar esențială: parcuri de baterii de mare capacitate, amplasate în locații secrete pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică în caz de avarii majore.

Potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal, aceste sisteme funcționează ca soluții de rezervă și intră automat în funcțiune atunci când centralele electrice sunt scoase din uz, prevenind penele generalizate și oferind inginerilor timp prețios pentru a reface conexiunile din rețeaua principală.

Ministerul Energiei de la Kiev evită să dezvăluie amplasamentele acestor instalații, tocmai pentru a le feri de eventuale lovituri țintite din partea armatei ruse. De la începutul invaziei, infrastructura critică – de la conducte de gaz la linii de înaltă tensiune – a fost o țintă constantă a atacurilor rusești, mai ales în apropierea sezonului rece, când consumul crește semnificativ.

Proiect strategic, dezvoltat în parteneriat cu o companie americană

Cel mai amplu proiect de acest tip a fost lansat de compania energetică ucraineană DTEK, în colaborare cu firma americană Fluence Energy. Este vorba despre un sistem de stocare a energiei de 200 de megawați, amplasat în regiunile Kiev și Dnipropetrovsk, compus din șase unități modulare, fiecare având între 20 și 50 MW.

Unitățile – descrise ca rânduri de containere albe, de aproximativ 2,5 metri înălțime – pot stoca în total 400 MWh de energie electrică, echivalentul consumului a 600.000 de locuințe timp de două ore.

„Noile sisteme vor crește securitatea alimentării cu energie și vor reduce riscul de pene și accidente, în special în situațiile în care centralele flexibile sunt scoase din funcțiune”, se arată într-un comunicat transmis de DTEK.

Ministra Energiei, Svitlana Grinciuk, a subliniat într-o declarație publică că aceste capacități de stocare devin la fel de importante ca și producția de energie în sine: „În contextul atacurilor masive asupra sistemului energetic ucrainean, rolul instalațiilor de stocare a energiei devine fundamental.”

Implementare accelerată, costuri ridicate

Proiectul a fost finalizat în doar șase luni – între martie și august 2025 – cu un buget de 125 de milioane de euro. Compania Fluence a instruit de la distanță 20 de ingineri energeticieni ucraineni, fiind pentru prima dată când implementează un astfel de sistem integral fără prezență fizică în teren.

Aceasta nu este prima inițiativă de acest tip din Ucraina. În 2021, un parc similar de baterii a fost construit la Enerhodar, în regiunea Zaporijjea. După ocuparea orașului de către trupele ruse, software-ul de operare a fost șters în mod deliberat cu câteva ore înainte de preluarea controlului, ceea ce a făcut ca sistemul să devină inutilizabil, notează WSJ.

O cursă contra-cronometru pentru iarna care vine

Fosta ministră a Energiei, Olga Buslaveț, a declarat că peste 50% din capacitatea de producție a Ucrainei a fost distrusă de la începutul războiului. În acest context, bateriile modulare devin o componentă vitală a eforturilor Kievului de a menține funcțional un sistem energetic fragil, dar esențial pentru supraviețuirea civilă și pentru continuitatea economică.

Pe măsură ce Moscova intensifică loviturile asupra infrastructurii energetice, mai ales înaintea sezonului rece, aceste sisteme de stocare rămân printre puținele soluții rapide și eficace aflate la dispoziția Ucrainei pentru a evita o repetare a crizei de electricitate din iarna trecută.

