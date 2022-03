De la începutul invaziei rusești în Ucraina au apărut numeroase informații cu privire la jafuri care au loc în magazinele din toată țara.

Hoții au profitat de haosul creat ca urmare a invaziei ruse și au furat din supermarketuri, benzinării sau chiar bănci.

Cum autoritățile și armata au fost ocupate pentru a-i respinge pe invadatori, civilii și-au asumat responsabilitatea de a scăpa de hoți.

It is not California, it is Ukraine, punishment for looter 😍#Ukraine #looter pic.twitter.com/5ZvlAWrqnx