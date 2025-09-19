Un videoclip al propagandistului Soloviov a deconspirat amplasamentul bazei de cercetare a Rusiei în domeniul dronelor. Cum a folosit Ucraina această informație FOTO

Autor: Mihai Diac
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 18:06
263 citiri
Un videoclip al propagandistului Soloviov a deconspirat amplasamentul bazei de cercetare a Rusiei în domeniul dronelor. Cum a folosit Ucraina această informație FOTO
Operator de drone din unitatea Rubicon / FOTO:X@JohnH105

O serie de videoclipuri de propagandă ale Rusiei, inclusiv unul al lui Vladimir Solovyov, au deconspirat, dintr-o eroare, amplasamentul unei importante baze de cercetare a Rusiei în domeniul dronelor.

Videoclipurile au fost difuzate de Ministerul rus al Apărării și de televiziunea publică de la Moscova. Înainte să fie transmise public, imaginile au fost verificate conform regulilor militare, însă procedeul tehnic de eliminare a unor detalii secrete a fost prost realizat, informează publicația Kyiv Post la data de 19 septembrie 2025. Deși unele detalii din filmări au fost blurate, alte detalii au rămas vizibile și i-au ajutat pe ucraineni să determine locația "Bazei Rubicon". În acea unitate aflată la 50 de kilometri sud-vest de Moscova, rușii dezvoltă sisteme de avioane fără pilot, gestionează planurile de achiziție de drone, proiectează tehnici de luptă cu drone și își instruiesc personalul care manevrează pe front aceste aeronave.

FOTO Kyivpost/captură video Radio Liberty

Centrul Rubicon ar fi format din șapte unități separate, unde lucrează până la 150 de persoane și care ar fi sprijinit tot mai intens armata rusă, inclusiv în operațiunile din regiunea Kursk a Rusiei (pentru respingerea incursiunii ucrainene) și din regiunea Donețk a Ucrainei (pe care Rusia încearcă s-o anexeze).

Prin exploatarea acestor erori ale propagandei rusești, ucrainenii au determinat poziția Bazei Rubicon, care se afla în sălile C și D din partea de sud a Centrului Expozițional Patriot de lângă Moscova. Apoi, în luna mai 2025, drone ucrainene au atacat de două ori Centrul Expozițional Patriot și un sistem de apărare aeriană Pantsir, din zona acestuia.

Conform presei ucrainene, deconspirarea poziției Bazei Rubicon nu este prima gravă eroare a propagandei ruse. De exemplu, cu trei ani în urmă, un afiș realizat în cinstea Zilei Marinei Ruse a avut ca fundal, dintr-o eroare, un portavion american, Nimitz.

