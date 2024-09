Rusia accelerează construcția unei baze navale în Abhazia, regiune separatistă a Georgiei, de unde ar putea lovi Ucraina

Pe măsură ce flota rusă din Marea Neagră, care a staționat în mod tradițional în Crimeea ocupată, a fost lovită de atacurile ucrainene și în mare parte forțată să se retragă, Rusia a căutat un port sigur mai departe de raza de acțiune a dronelor și rachetelor ucrainene.

Oceamcire, situată la peste 700 de kilometri sud-est de cel mai apropiat teritoriu controlat de Ucraina, are potențialul de a oferi Moscovei o nouă bază navală, aflată în mare parte în afara razei de acțiune a capacităților actuale ale Ucrainei.

Detaliile despre baza Oceamcire, situată în Abhazia și ocupată de Rusia și de separatiștii pro-ruși încă din anii 1990, sunt puține. O mare parte a analizei privind portul a provenit din imagini din satelit și din declarații adesea contradictorii ale oficialilor abhazi.

Cu toate acestea, proiectul - dacă este finalizat la potențialul său maxim - ar putea avea implicații semnificative pentru Ucraina, Rusia și Georgia.

Discuțiile privind crearea unei baze navale rusești în Abhazia datează cu mult înainte de începerea invaziei la scară largă a Ucrainei.

Abhazia de astăzi este recunoscută la nivel internațional ca teritoriu georgian, dar se află sub conducerea unor oficiali abhazi și ruși încă din anii 1990.

Primele nave de război rusești ar fi fost desfășurate în Oceamcire în 2009, la scurt timp după invazia rusă din 2008 a Georgiei și consolidarea ulterioară a ocupației Abhaziei și Osetiei de Sud.

Rusia susține oficial că Abhazia este o țară independentă, recunoscută în prezent de alte patru state: Venezuela, Nicaragua, Siria și Nauru. Regiunea ocupată împarte o graniță terestră cu Rusia și este pe deplin dependentă politic și economic de Moscova.

Planurile de a muta o parte a flotei ruse de la Marea Neagră în Abhazia s-au accelerat în toamna anului 2023.

Liderul împuternicit de Moscova al Abhaziei, Aslan Bzhania, a declarat publicației ruse Izvestia în octombrie 2023 că Abhazia a „semnat un acord (cu Rusia) și, în viitorul apropiat, va exista o bază permanentă pentru Marina Rusă în districtul Oceamcire”. Nu au fost adăugate detalii despre planul propus și nici un calendar.

La scurt timp după aceea, Vadim Skibițki, adjunctul șefului agenției de informații militare a Ucrainei (GUR), a susținut că a început construcția portului, spunând că „rușii au efectuat lucrări de dragare acolo” și că „au reconstruit infrastructura portului în unele părți pentru a asigura amplasarea navelor de război acolo”.

În ciuda naturii alarmante a propunerii, portul, văzut în imagini din satelit, este încă mic și nu are capacitatea de apă adâncă pentru a servi drept bază navală semnificativă - cu mult mai puțin decât porturile existente din Novorossisk sau din Sevastopol, Crimeea ocupată.

Satellite imagery analysed by Bellingcat shows that construction activity of Russia-occupied Ochamchire naval base in Abkhazia has accelerated since early 2024, with multiple buildings and perimeter features under construction.

“The recent changes observed at the Ochamchire base… pic.twitter.com/bJKKbM9tVm