Bazele militare rusești aflate în raza de atac a rachetelor ATACMS primite de ucraineni de la americani

Institutul pentru Studierea Războiului a realizat o hartă care arată bazele militare rusești pe care Ucraina le-ar putea lovi cu sistemele de rachete tactice ATACMS dacă primesc aprobarea SUA.

Rachetele ATACMS sunt rachete cu rază lungă de acțiune cele mai temute care se află în dotarea forțelor Kievului.

Pe 22 iunie, Institutul pentru Studierea Războiului, a publicat o evaluare în care a estimat că în prezent Ucraina ar avea posibilitatea de a ținti circa 16% din așa-numitul sanctuar terestru al Rusiei cu rachetele oferite de SUA, însă ar putea folosi eventual doar HIMARS, care au o rază maximă de 77 de kilometri.

Correction: This assessment has been updated to reflect that Russian air defenses will be able to cover up to 64 percent of Ukraine’s air space if Russia deploys S-400 air defense launchers within Russia outside of the range of HIMARS armed with GMLRS rockets, not 48 percent. https://t.co/tGOCdwKKWt pic.twitter.com/LhOhKuqzve