În apropiere de Pokrovsk, în estul regiunii Donețk, un contingent brazilian din Legiunea Internațională a Ucrainei desfășoară acțiuni de contraofensivă și stabilizare a liniilor, în timp ce trupele rusești pierd teren.

În ultimele zile, zona Pokrovsk, aflată în centrul unor confruntări intense, a devenit scena unor acțiuni militare tactice desfășurate de voluntarii străini ai celei de-a 2-a Legiuni Internaționale a Ucrainei — o unitate formată din combatanți din mai multe țări, dar cu o componentă braziliană din ce în ce mai activă.

Acești luptători, mulți dintre ei foști militari sau membri ai forțelor speciale din Brazilia, sunt implicați în acțiuni de recunoaștere, ambuscade și curățare a satelor și pădurilor din apropiere, unde grupuri rusești de infiltrație încearcă să păstreze controlul asupra unor poziții izolate, potrivit Euromaidan Press.

Cum se transferă experiența de luptă din jungla braziliană în pădurile din Donbas

Brazilienii, obișnuiți cu tacticile de luptă în medii dense, par să fi adaptat rapid metodele folosite în junglele sud-americane la realitatea operațiunilor din estul Ucrainei. Înregistrări video publicate de surse ucrainene arată cum aceștia avansează silențios prin păduri dese, folosind camuflaj eficient și stabilind puncte de ambuscadă cu o precizie remarcabilă.

Acțiunile lor permit neutralizarea rapidă a grupurilor rusești izolate, reducând astfel riscul pentru restul unităților ucrainene care operează în zonă. Pe lângă activitatea în teren, luptătorii beneficiază de sprijin aerian prin drone de recunoaștere, ceea ce le oferă un avantaj strategic în confruntările directe, inclusiv în luptele urbane din satele aflate în dispută.

Contrar narațiunilor vehiculate de propaganda rusă, care etichetează luptătorii străini drept "mercenari", majoritatea voluntarilor brazilieni din Ucraina declară motivații ideologice, personale sau culturale. Mulți provin din comunitatea ucraineană stabilită în statul Paraná, în sudul Braziliei, și afirmă că decizia de a veni pe front a fost dictată de solidaritatea cu poporul ucrainean și de opoziția față de regimul autoritar de la Kremlin.

În prezent, sute de alți voluntari brazilieni sunt în proces de înregistrare pentru a se alătura Legiunii Internaționale, dovadă că angajamentul acestora nu este doar punctual, ci parte a unui sprijin constant oferit Ucrainei.

Eforturile ofensive ale Rusiei, subminate de acțiuni punctuale ale Ucrainei

În paralel cu activitatea din teren a Legiunii Internaționale, armata ucraineană continuă campania de lovituri de precizie împotriva infrastructurii militare ruse din Donbas. Atacuri repetate asupra bazelor, depozitelor de muniție și posturilor de comandă rusești au contribuit la destabilizarea eforturilor ofensive ale Moscovei.

Una dintre cele mai semnificative lovituri a vizat uzina „Topaz” din Donețk, transformată în punct de comandă de către armata rusă. Alte înregistrări geolocalizate arată cum un avion MiG-29 ucrainean a lansat bombe JDAM asupra unui grup rusesc în apropiere de Mirnograd, distrugând atât trupele, cât și un depozit de muniție.

Slăbirea apărării aeriene ruse: un avantaj strategic pentru Kiev

Ucrainenii continuă și demontarea sistematică a apărării aeriene ruse. Lovituri precise au vizat radare și sisteme de apărare precum Panțir-S1 și Buk-M2, în special în apropiere de Donețk și Snijne. Eliminarea acestor sisteme permite armatei ucrainene să opereze cu mai multă libertate în spațiul aerian, favorizând atât operațiunile cu drone, cât și cele cu rachete ghidate.

Situația de pe front: stabilizare la sud, presiune crescută la nord

În timp ce în direcția Pokrovsk și Dobropillia forțele ucrainene reușesc să recupereze poziții și să stabilizeze frontul, în nordul regiunii Donețk situația rămâne tensionată. Potrivit raportului Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), trupele ruse au înregistrat un avans în zona Lîman, apropiindu-se de satele Șandriholove și Zaricne. Deși aceste informații nu sunt confirmate oficial, ele indică presiunea crescândă asupra apărării ucrainene din acest sector.

Subcol. Maksim Jorin, adjunct al comandantului Corpului 3 de Armată, a recunoscut într-o declarație televizată că situația din jurul orașului Lîman este „nu foarte bună”, dar a precizat că, prin trimiterea de rezerve, liniile au fost stabilizate temporar.

