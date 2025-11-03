Ziare.com Fara Filtru: Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Dictatorul din Belarus spune că este gata să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, sub egida ONU

Autor: Veronica Andrei
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 19:28
Soldați beloruși FOTO:X@visegrad24

Un oficial al armatei belaruse a declarat că trupele din Minsk ar fi „pregătite oricând” să participe la o misiune de menținere a păcii în Ucraina — deși o astfel de misiune nu există, iar ONU nu a solicitat sprijinul regimului Lukașenko.

Anunțul a fost făcut de Aleksei Skabei, șef al departamentului de cooperare militară internațională din cadrul forțelor pentru operațiuni speciale ale armatei belaruse, într-un interviu difuzat de televiziunea de stat STV.

„Participarea la asemenea misiuni este, pentru noi, o chestiune de onoare. Ridicarea drapelului belarus pe teritoriul unei alte țări arată că suntem deschiși și devotați obligațiilor asumate în cadrul Adunării ONU. Dacă vom primi decizia, suntem gata să ne deplasăm în orice regiune pentru a ne îndeplini misiunea”, a spus Skabei, potrivit postului citat de Radio Svoboda.

„Depinde de ambele părți”

Oficialul a recunoscut totuși că o eventuală desfășurare a „forțelor de pace” belaruse ar fi posibilă doar cu acordul ambelor părți aflate în conflict — o condiție evident departe de realitatea actuală a frontului. „Totul depinde nu doar de noi. Dacă părțile convin asupra unei misiuni și solicită ajutor, noi suntem pregătiți”, a adăugat acesta, insistând pe imaginea unei Belarus neutre și binevoitoare.

În prezent, Minsk nu are trupe active în misiuni ONU — participarea sa la operațiunile internaționale a fost suspendată în ultimii ani. Declarațiile par, așadar, mai degrabă un exercițiu de imagine, într-un moment în care regimul Lukașenko încearcă să recâștige o brumă de legitimitate internațională.

„Neutri”, dar cu rachete pregătite de lansare

De fapt, Belarus este departe de neutralitate. Țara a oferit sprijin logistic masiv armatei ruse încă din primele zile ale invaziei: baze aeriene, depozite, infrastructură de transport și spațiu pentru lansarea atacurilor asupra Ucrainei. Lukașenko a recunoscut public că în Belarus sunt desfășurate rachete de tip „Oreșnik”, aflate „în regim de luptă” și gata să fie folosite „dacă va fi nevoie”.

În același timp, autoritățile de la Minsk sunt acuzate de implicare în deportarea copiilor ucraineni din teritoriile ocupate — o practică pe care ONU și Curtea Penală Internațională o califică drept crimă de război.

O ofertă imposibilă

Deocamdată, Națiunile Unite nu au pus pe agendă vreo misiune de menținere a păcii în Ucraina, iar discuțiile diplomatice pe acest subiect sunt practic inexistente. În tot acest timp, luptele continuă de-a lungul întregii linii a frontului.

Pe fundal, regimul Lukașenko pare să încerce o nouă strategie: să se reinventeze, prin retorica „pacificatoare”, în ochii comunității internaționale — chiar dacă, în realitate, pacea oferită de Minsk ar veni în uniformă și sub umbra Moscovei.

