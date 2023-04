Cincisprezece persoane au murit în urma atacului de vineri al ruşilor asupra unui bloc din Sloviansk, conform bilanţului final anunţat de guvernatorul regiunii Doneţk, Pavlo Kirilenko, potrivit kyivindependent.com. 24 de civili au fost răniţi.

Operaţiunile de căutare s-au încheiat, a precizat Kirlenko.

În 14 aprilie, Rusia a atacat Sloviansk cu opt rachete, la ora locală 16.00. A fost distrus în urma atacului un bloc cu cinci etaje. Printre cei care au murit se numără şi un copil de doi ani.

Consequences of Russian shelling of #Slovyansk. The world should see this footage. pic.twitter.com/efohOV3eNo