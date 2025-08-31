Statul Major al Armatei Ucrainene a prezentat propriul bilanț al ofensivei de vară a Rusiei, după ce instituția omoloagă de la Moscova a prezentat numai victorii și succese. Generalii Kievului transmit că rușii nu au reușit vreun progres semnificativ, că au pierdut aproape 300.000 de oameni, se folosesc de minciuni ca să ascundă adevărul și își prezintă aspirațiile drept realitate.

„În ciuda declarațiilor lui Gherasimov, forțele rusești nu au obținut controlul deplin asupra vreunui oraș important. În schimb, de la începutul anului, în luptele zadarnice din regiunile Harkov, Luhansk și Donețk, Rusia a pierdut aproape 210.000 de soldați uciși și răniți, alături de 2.174 de vehicule blindate de luptă, 1.201 de tancuri, 7.303 de sisteme de artilerie și 157 de sisteme de rachete distruse sau avariate.

Afirmațiile false ale inamicului despre așa-numitele „zone de securitate” din regiunile Sumy și Harkov nu sunt altceva decât încercări de a ascunde eșecurile operațiunilor care au dus la impasuri și la zeci de mii de victime.

Numai în acest an, în zona de responsabilitate a Grupului Operațional „Kursk”, trupele noastre au eliminat 19.080 de luptători inamici, în timp ce peste 25.000 de alții au fost răniți”, a transmis Statul Major al Ucrainei pe Facebook.

Potrivit ucrainenilor, Rusia minte ca să își ascundă propriul eșec. Mai mult, oficialii de la Moscova spun că orice lovesc era obiectiv militar, chiar dacă ucid civili nevinovați.

„Singurul rezultat 100% verificat obținut de Rusia de la începutul anului 2025 îl reprezintă propriile pierderi – peste 291.000 de soldați uciși și răniți. Decorarea în masă a 120.000 de militari ruși nu face decât să sublinieze amploarea acestor pierderi.

În ceea ce privește afirmațiile statului agresor privind „atacurile de precizie exclusiv împotriva țintelor militare” – mii de civili ucraineni cunosc prețul real al unor astfel de lăudăroșenii, pierzându-și casele, rudele și cei dragi în fiecare zi.

Oriunde cade o rachetă rusească „Iskander”, este declarat un așa-numit „post de comandă” sau „bază de mercenari străini”. Consecința încălcărilor constante ale dreptului internațional umanitar de către Rusia sunt vieți omenești. Un exemplu: atacul fără discriminare asupra Kievului din 28 august a ucis 25 de civili, inclusiv patru copii.

Informările despre „distrugerea industriei de rachete din Ucraina” sunt o altă iluzie propagandistică. Atacurile ucrainene regulate și precise împotriva instalațiilor militare din interiorul Rusiei sunt cea mai bună respingere a acestor invenții ale Kremlinului”, au continuat generalii de la Kiev.

„Raportul final al generalului Gherasimov este un exemplu de manual al minciunilor și aroganței Kremlinului.

Forțele de Apărare ale Ucrainei continuă să mențină frontul, să distrugă și să epuizeze ocupantul și să demonstreze: nicio propagandă a Kremlinului nu poate ascunde eșecul campaniei de primăvară-vară a Rusiei din 2025”, a concluzionat Statul Major Ucrainean.

