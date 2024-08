Primul birou al comandantului militar ucrainean, înființat în regiunea Kursk. Cine este șeful acestuia

Comandantul suprem al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sîski, i-a raportat, joi, 15 august, președintelui Volodimir Zelenski că primul birou al comandantului militar a fost înființat pe teritoriul controlat de Ucraina din regiunea Kursk. General-maiorul Eduard Moskalev a fost numit șeful acestuia, a declarat Zelenski într-o declarație în urma întâlnirii.

Sîrski a mai spus că forțele armate ucrainene au finalizat curățarea inamicului în orașul Suja și în alte trei așezări din regiunea Kursk. De la începutul zilei, apărătorii ucraineni au avansat între 500 și 1500 de metri, au respins trei contraatacuri și continuă să avanseze.

În total, de la începutul operațiunii din regiunea Kursk, forțele armate ucrainene au avansat 35 km în adâncimea teritoriului rus. Ucraina deține acum controlul a 1150 km² și 82 de așezări, a raportat comandantul-șef președintelui.

„În general, situația este sub control”, a declarat Sîrski.

