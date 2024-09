Ucrainenii au aruncat în aer un bloc din Donețk pe care rușii îl foloseau ca bază pentru atacurile lor VIDEO

Militari dintr-o unitate specială a Ucrainei au aruncat în aer o clădire care fusese ocupată de ruși și folosită ca bază pentru atacurile lor.

Clădirea pe care au distrus-o ucrainenii se află în localitatea Torețk din regiunea Donețk (estul Ucrainei), informează Digi 24.

Potrivit unui site militar ucrainean, un detașament al armatei ucrainene, cu două vehicule blindate, s-a deplasat la blocul de cinci etaje și l-au ținut sub foc continuu. În acest timp, geniști ucraineni au minat clădirea, apoi s-au retras la mașinile blindate. În final, clădirea a fost aruncată în aer, prin provocarea unor explozii de la distanță, la mai multe dintre intrări.

Blocul aruncat în aer se afla într-o zonă "necontrolată" a orașului, adică o zonă în care se poartă lupte între militarii ruși și cei ucraineni.

Ukrainian soldiers in Toretsk, under the cover of an armored vehicle, mined and detonated a house where Russian forces were hiding. The operation reportedly resulted in the elimination of a group of Russian soldiers. pic.twitter.com/IMn1zrvOL9