Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a dat detalii marți, 21 februarie, despre decizia privind suspendarea activităţii Centrului Rus pentru Cultură şi Ştiinţă din România.

Ministrul a declarat, la Digi24, că acest centru s-a transformat, dintr-un instrument de promovare a culturii într-unul de promovare a propagandei, a dezinformării, încercând permanent să disculpe crimele de război ale Federaţiei Ruse în Ucraina.

”Este o decizie pe care am luat-o având în vedere modul în care acest centru a înţeles să funcţioneze, mai ales în ultima perioadă, mai ales în ultimul an de la declanşarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pentru că acest centru s-a transformat, dintr-un instrument de promovare a culturii, într-un instrument de promovare a propagandei, a dezinformării şi care a încercat permanent să disculpe crimele de război ale Federaţiei Ruse în Ucraina”, a spus Bogdan Aurescu.

Ministrul de Externe a arătat că centrul ”a organizat tot felul de evenimente, a fost folosit ca platformă pentru mesaje care au prezentat distorsionat realitatea, adevărul istoric la nivelul opiniei publice româneşti”.

”Mai ales după declanşarea războiului împotriva Ucrainei, a încercat să justifice aceste acte pe care Federaţia Rusă le-a comis prin încălcarea dreptului internaţional şi a oricăror reguli de moralitate în Ucraina. Am vrut să dăm un semnal puternic că propaganda şi dezinformarea nu sunt permise de autorităţile române în România, mai ales că putem să vedem, în ultima perioadă, poate legat de acest moment important al comemorării unui an de la începerea războiului, că narativele ruseşti se intensifică şi că există tot mai multe încercări prin care se doreşte a se pune sub semnul întrebării, de exemplu, sprijinul pe care România îl acordă Ucrainei. Pentru că, până la urmă, noi nu trebuie să cădem în astfel de capcane, pentru că, dacă ajutăm Ucraina, de fapt ajutăm securitatea României. Nimeni nu este interesat să avem vreodată graniţă cu Rusia sau să avem o Rusie puternică, pentru că asta este clar în dezavantajul României şi al securităţii cetăţenilor români”, a mai spus Aurescu.

Precizările au fost făcute după ce ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat la sediul MAE pentru a i se comunica decizia de suspendare a centrului.