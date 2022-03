Genocidul plănuit de Rusia în Ucraina. Momentul în care o bombă lovește un cartier de blocuri din orașul Chernihiv VIDEO

Agenția de presă ucraineană Euromaidan Press a publicat joi, 3 martie, un videoclip ce surprinde momentul în care o rachetă rusă lovește o zonă rezidențială din Cernihiv.

Imaginile au fost surprinse de un cetățean care se afla la volan și se îndrepta chiar către zona în care o explozie puternică a avut loc. Imaginea se zdruncină, alarme încep să sune, iar apoi se ridică un fum gros.

Consequences of Russian missile strike on residential areas in Chernihiv on 12:16 EET pic.twitter.com/vOzwBMhUkv