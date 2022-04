Momentul cumplit în care o bombă lovește un apartament din Odesa. Zgomotul este infernal VIDEO

Momentul în care o bombă a lovit un apartament în Odesa a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Zgomotul produs și flăcările care cuprind locuința au rămas înregistrate pe camera video și au fost postate pe Twitter.

A video of a missile hitting an apartment building in #Odesa yesterday. Eight people were killed in the strike, including a three-month-old baby. pic.twitter.com/3TwBhBxZ5I