Armata rusă a început să bombardează puternic orașul Nikolaev. Rachetele trimise vizează în special zonele rezidențiale VIDEO

Rapoartele din teren indică faptul că armata rusă a început să bombardeze puternic, în seara zilei de vineri, 11 martie, orașul Nikolaev.

Potrivit locuitorilor orașului situat în sudul Ucrainei, cu ieșire la Marea Neagră, bombardamentele puternice vizează zonele rezidențiale de la marginea orașului, lovind locuințe și proprietăți private.

❗️#Nikolaev

Subscribers report about rocket shelling on the suburbs of the city, hitting mostly residential buildings and private facilities. pic.twitter.com/wtlW7BISdI