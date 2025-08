Mai multe regiuni ale Federației Ruse, inclusiv obiective militare și industriale, au fost vizate în dimineața zilei de sâmbătă, 2 august, de ceea ce pare a fi unul dintre cele mai ample atacuri cu drone de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Autoritățile ruse susțin că 112 drone de tip aerian au fost doborâte în decurs de opt ore.

Explozia mai multor rafinării de petrol, incendii la unități industriale cu legături în domeniul apărării, precum și declanșarea alertelor aeriene în mai multe regiuni au fost raportate de canalele de Telegram rusești.

Printre zonele afectate se numără regiunile Lipețk, Riazan, Penza, Voronej, Samara și orașul Taganrog, precum și Crimeea ocupată.

Last night, Russia experienced one of the most massive drone attacks to date🇺🇦💪 Explosions were heard in at least six regions. Strikes were confirmed in three cities: • Samara region — targeting an oil refinery (visible in footage) • Ryazan — also targeting a refinery • Penza… pic.twitter.com/Xa6mVaBnE6