Bombardamente „masive” asupra infrastructurii energetice ucrainene. Patru persoane au fost rănite la Herson FOTO/VIDEO

Forţe ruse bombardau masiv, vineri, 7 martie, infrastructuri energetice ale Ucrainei, anunţă ministrul ucrainean al Energiei Gherman Galuşcenko, relatează AFP.

Galuşcenko afirmă că mai multe regiuni din Ucraina sunt supuse unor bombardamente masive cu rachete şi drone.

”Instalații energetice şi de gaze naturale din mai multe regiuni din Ucraina sunt supuse unor bombardamente masive cu rachete şi drone”, anunţă pe Facebook ministrul.

Russia launched massive attack on Ukraine’s energy and gas infrastructure with missiles and drones, targeting cities from Kharkiv to Ivano-Frankivsk. This is the first strike since the US stopped sharing early warning data pic.twitter.com/ur1ufEszDl