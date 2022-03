Continuă bombardamentele în mai multe zone din Ucraina. Potrivit Nexta, au fost explozii în trei orașe, inclusiv pe un aeroport din apropiere de Lvov.

Astfel, au fost raportate explozii pe aeroportul Luțk. Acesta este un oraș din nord-vestul Ucrainei, lângă Lvov, unde nu au mai fost atacuri până acum. Atacul a avut loc înainte de răsăritul soarelui. Presa locală spune că vizată ar putea fi o uzină aflată în apropierea aeroportului. Primarul localității le-a cerut locuitorilor să se adăpostească.

Este posibil ca atacurile aeriene ale Rusiei să vizeze inclusiv transporturi de ajutor în acea zonă, ajutoare provenite din statele occidentale.

De asemenea, au fost observate explozii în apropiere de Rivne și Dnipro, al patrulea oraș ca mărime al Ucrainei, care se află la nord de Zaporojie. Au fost atacate o grădiniță și un bloc.

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.

There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6