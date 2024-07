Un bombardier rus supersonic și trei elicoptere, lovite de drone ucrainene. Atacuri asupra unui aerodrom militar aflat la 1.800 km de frontieră FOTO/VIDEO

Drone de atac ucrainene au lovit un bombardier strategic rus Tu-22M3 pe un aerodrom militar din nordul Rusiei, informează media Ukrainska Pravda sâmbătă, 27 iulie, citând o sursă din informaţiile militare, relatează Reuters.

”Drept rezultat al unei operaţiuni a informaţiilor militare ucrainene în apropiere de Olenegorsk, un bombardier supersonic cu rază lungă de acţiune TU-22M3 a fost lovit pe aerodromul militar Olenia, baza aviaţiei strategice a ocupanţilor ruşi”, a precizat sursa citată, fără a furniza mai multe detalii.

Aerodromul, de pe care avioanele ruse strategice decolează pentru a lansa atacuri cu rachete asupra Ucrainei, se află la 1.800 km de frontiera ucraineană, a adăugat sursa citată.

Ulterior, o sursă din informaţiile militare ucrainene a confirmat informaţia pentru Reuters.

Ukrainska Pravda a mai relatat că în alte atacuri asupra Rusiei au fost vizate un aerodrom militar din Engels, în regiunea Saratov, şi Diaghilevo, în regiunea Riazan. De asemenea, o dronă ar fi lovit o rafinărie de petrol în Riazan.

Reuters precizează că în aceste cazuri nu poate confirma informaţiile furnizate de media ucraineană.

Apărarea antiaeriană rusă a informat că a doborât 24 de drone ucrainene în şapte regiuni ale ţării în noaptea de vineri spre sâmbătă şi în dimineaţa zilei de sâmbătă, potrivit EFE.

Conform Ministerului rus al Apărării, şapte dispozitive fără pilot au fost doborâte în aer în regiunea de graniţă Kursk şi alte şapte în Riazan. Drone ucrainene au fost doborâte şi în provinciile Belgorod, Rostov, Briansk, Lipeţsk şi Saratov, notează sursa citată

Serviciul ucrainean de Informații a confirmat că, în urma atacurilor din Rusia, au fost distruse și trei elicoptere militare.

Ukraine's Defense Intelligence confirms the destruction of three military helicopters in Russia pic.twitter.com/WDNk9dcP9b