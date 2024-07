Aproape de granița din nord-estul Ucrainei, unele dintre avioanele de luptă Su-34 letale ale Rusiei stau în aer liber, pe asfaltul unui aerodrom militar, în timp ce așteaptă ordinul de a efectua următorul atac. Aeronavele au fost folosite pentru a lovi Ucraina cu bombe cu planare. Dar Kievul trebuie să obțină aprobarea SUA pentru a lovi avioanele expuse, scrie Business Insider.

Baza aeriană Voronej Malșevo este un punct de lansare pentru avioanele operate de Regimentul 47 de Aviație al Forțelor Aeriene Ruse.

Regimentul 47 a luat parte în mod regulat la atacuri asupra regiunii Harkov, în timp ce a desfășurat de asemenea lovituri asupra forțelor ucrainene și a civililor folosind bombe glisante extrem de distructive.

