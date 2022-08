Premierul britanic Boris Johnson vizitează, miercuri, Kievul, cu ocazia Zilei Independenţei, pentru a treia oară în cele şase luni de la începutul invaziei ruse, relatează AFP.

Johnson a anunţat cel mai recent pachet de sprijin în valoare de 54 de milioane de lire sterline, care include sisteme de supraveghere fără pilot şi sisteme de rachete pentru armata ucraineană, potrivit The Guardian.

”Pachetul de sprijin de astăzi va oferi forţelor armate ucrainene curajoase şi rezistente un nou impuls al capacităţilor, permiţându-le să continue să respingă forţele ruse şi să lupte pentru libertatea lor”, a subliniat el.

”Este a treia oară când Boris Johnson se află în Ucraina de la începutul invaziei ruse. Nu toate ţările sunt atât de norocoase să aibă un astfel de prieten”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Johnson a postat o fotografie pe contul său de Twitter care îl înfăţişează alături de Zelenski, însoţită de următorul mesaj: ”Ce se întâmplă în Ucraina contează pentru noi toţi. De aceea mă aflu astăzi la Kiev. Cred că Ucraina poate şi va câştiga acest război”.

