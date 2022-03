Ucraina va primi mai multe arme letale. Anunțul lui Boris Johnson după o nouă discuție cu Volodimir Zelenski

Premierul britanic, Boris Johnson, și președintele Volodimir Zelenski au avut miercuri, 23 martie, o nouă convorbire telefonică în care liderul de la Londra și-a anunțat intenția de a ”spori substanțial ajutorul letal defensiv oferit Ucrainei.

”Premierul şi-a exprimat intenţia de a folosi reuniunile G7 şi NATO de mâine pentru a spori presiunea asupra regimului lui Vladimir Putin şi pentru a lucra cu partenerii pentru a creşte substanţial ajutorul letal defensiv pentru Ucraina. Liderii vor încerca să răspundă cererilor Ucrainei şi să se asigure că preşedintele Zelenski se află în cea mai puternică poziţie posibilă în negocierile de pace în curs de desfăşurare”, a declarat un purtător de cuvânt al premierului britanic după convorbirea telefonică dintre cei doi lideri, potrivit CNN.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

În timpul apelului, Johnson şi-a reiterat ”admiraţia pentru curajul forţelor armate ucrainene şi succesul lor în respingerea atacului Rusiei”.

Had a phone conversation with @BorisJohnson. Received assurances of his support on the eve of tomorrow's important meetings. Discussed the course of hostilities and defense assistance to Ukraine. We will win together.