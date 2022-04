Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a făcut apel la autoritățile din Rusia să-l trateze ”uman” şi să îi arate ”compasiune” britanicului Aiden Aslin, unul din prizonierii luați în Ucraina, potrivit Reuters.

Liderul de la Londra a precizat că acesta nu este un mercenar.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

”Deşi îi descurajăm în mod activ pe oameni să meargă în acel teatru de conflict, înţeleg că el serveşte în forţele ucrainene de ceva timp, iar situaţia lui era foarte diferită de cea a unui mercenar”, a spus Johnson parlamentarilor.

Aiden Aslin, în vârstă de 28 de ani, este originar din Marea Britanie, dar are și cetățenie ucraineană. Bărbatul s-a mutat în 2018 în Ucraina, unde a întâlnit-o pe iubita sa şi s-au stabilit împreună în Nikolaev, și s-a alăturat puşcaşilor marini, relatează BBC.

Familia sa a făcut o serie de declaraţii miercuri dimineaţa după ce au fost difuzate filmări cu el de către televiziunea rusă.

Într-o declaraţie postată de purtătorul lor de cuvânt pe Twitter, familia sa a afirmat: ”Aiden a decis să se alăture Marinei ucrainene şi a servit în cadrul acesteia aproape patru ani. Nu este, contrar propagandei Kremlinului, un voluntar, un mercenar sau un spion. Aiden îşi făcea planuri pentru viitorul său în afara armatei, dar, ca pentru toţi ucrainenii, viaţa lui a fost dată peste cap de invazia barbară a lui Putin”.

Statement from the family of Aiden Aslin

Aiden’s family, my constituents, have asked that I issue the following statement on their behalf:

“In 2018 Aiden moved to Ukraine where he met his girlfriend and eventually settled down in Mykolaiv. 1/5