Boris Johnson promite ucrainenilor ajutor militar de 300 de milioane de euro într-o intervenție din Parlamentul de la Kiev

Premierul britanic Boris Johnson a anunţat un nou ajutor militar pentru Ucraina, un pachet în valoare de 300 de milioane de euro, în cadrul unei alocuţiuni în faţa Parlamentului ucrainean, relatează CNN.

Pachetul de asistenţă va include ”radare pentru a identifica artileria care bombardează oraşele, drone de transport greu, mii de dispozitive de vedere nocturnă”, rachete antinavă de tip Brimstone şi sisteme antiaeriene de tip Stormer, precum şi o flotă compusă din 13 vehicule blindate. De asemenea, Johnson a afirmat că statele occidentale au comis o greşeală colectivă în 2014, când Crimeea a fost cucerită de Rusia şi a început războiul în Donbas, deoarece nu s-au grăbit să aplice sancţiuni preşedintelui Putin, potrivit BBC.

”Noi, în Marea Britanie, vom face tot ce putem pentru a trage (n.r. Rusia) la răspundere pentru aceste crime de război, iar în acest moment de incertitudine, de frică şi îndoială continuă, am un mesaj pentru voi astăzi: Ucraina va câştiga. Ucraina va fi liberă”, a afirmat premierul britanic, conform CNN.

Ajutorul militar include ”radare pentru a identifica artileria care vă bombardează oraşele, drone de transport greu pentru a vă consolida forţele şi mii de dispozitive de vedere nocturnă”, a mai declarat el.

”Vom continua să furnizăm Ucrainei, alături de ceilalţi prieteni ai voştri (n.r. statele occidentale), arme, finanţare şi ajutor umanitar, până când ne vom atinge obiectivul pe termen lung, care trebuie să fie cel de a întări Ucraina, încât nimeni să nu îndrăznească să vă atace din nou”, a adăugat Johnson.

”Sunteţi stăpânii destinului vostru şi nimeni nu poate sau nu ar trebui să impună nimic ucrainenilor”, a mai subliniat premierul britanic, potrivit BBC.

