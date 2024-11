Rușii anunță că au capturat un britanic care s-a alăturat ucrainenilor pe front, în Kursk VIDEO

Forţele ruse au capturat un mercenar britanic care lupta alături de armata ucraineană în regiunea rusă Kursk, care este încă parţial controlată de forţele Kievului, a declarat o sursă de securitate pentru agenţia rusă RIA, potrivit Reuters.

”Un mercenar din Marea Britanie, care îşi spunea James Scott Rhys Anderson, a fost capturat”, a declarat sursa rusă pentru RIA.

Într-un videoclip postat duminică pe canalele neoficiale pro-război ruseşti Telegram, un tânăr cu barbă, îmbrăcat în haine militare, cu mâinile legate la spate, spune în engleză că se numeşte James Scott Rhys Anderson şi că a servit anterior în armata britanică.

James Scott Rhys Anderson, a 22-year-old British mercenary, has been captured by Russian forces in the Kursk region.

The Russian Ministry of Defence reports that 141 mercenaries from Great Britain have died during the Ukrainian conflict.

Anderson reportedly joined the Foreign… pic.twitter.com/riwkNskayp