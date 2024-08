Povestea dramatică a lui Oleksandr Budko, soldatul care și-a pierdut picioarele în război, iar acum este cel mai dorit bărbat din Ucraina

Când un obuz a explodat în apropierea lui Oleksandr Budko, tânărul de 26 de ani s-a trezit îngropat de viu și suferind „dureri groaznice” din cauza rănilor care urmau să ducă la amputarea ambelor picioare.

Soldatul ucrainean ajuta la apărarea regiunii nord-estice Harkov de forțele ruse invadatoare în august 2022, când unitatea sa a fost atacată.

Doi ani mai târziu, el este vedeta unui reality show TV în care mai multe femei se luptă pentru afecțiunea lui, scrie BBC.

O reclamă pentru versiunea ucraineană a serialului american de succes The Bachelor (Burlacul) arată un Oleksandr îmbrăcat elegant, care privește cu nostalgie o floare. În altul, el răspunde la întrebări în uniformă militară înainte de a efectua o serie de tracțiuni într-o sală de gimnastică.

The new hero of the Ukrainian "Bachelor" will be Oleksandr "Teren" Budko. He is a veteran, a public figure, the author of the book "The Story of a Stubborn Man" and a member of the Invictus Games national team pic.twitter.com/vzpADD9Vle