Cacealmaua lui Putin primește lovitura decisivă: Trump scoate armele grele contra Rusiei, răbdarea s-a epuizat

Cacealmaua lui Vladimir Putin de a-l duce de nas pe președintele american privind sfârșitul războiului din Ucraina primește lovitura decisivă. Donald Trump a dat Rusiei termen până vineri pentru a pune capăt conflagrației, iar apoi el va scoate armele grele contra Rusiei, care se va confrunta cu „tarife foarte severe” și un nou val de sancțiuni menite să paralizeze comerțul cu petrol și resursele financiare vitale ale țării. Răbdarea Americii s-a epuizat.

Cu toate acestea, pe măsură ce termenul limită se apropie, există puține semne că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să îndeplinească cerințele lui Trump - și un sentiment tot mai mare în rândul analiștilor că un progres este puțin probabil, potrivit Time.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump este „deschis” să se întâlnească atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în încercarea de a ajunge la un acord de pace între cei doi lideri. „Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis să se întâlnească atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”, a spus Leavitt. „Președintele Trump dorește ca acest război brutal să se încheie.”

Ads

Disponibilitatea lui Trump de a se întâlni cu Putin vine la câteva ore după ce trimisul său special, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova timp de aproximativ trei ore, ca parte a unui ultim efort diplomatic de a ajunge la un armistițiu. Nu au fost anunțate detalii despre rezultat, deși un oficial rus a descris întâlnirea ca fiind „reușită” și a adăugat că „dialogul va prevala”. Trump a lăudat întâlnirea, numind-o „extrem de productivă” și că „s-au făcut mari progrese!”.

Rămâne neclar dacă Putin va fi de acord cu ultimatumul lui Trump sau dacă Kremlinul consideră amenințarea sancțiunilor ca fiind suficient de credibilă pentru a forța o schimbare semnificativă în campania sa militară. Putin ar putea oferi un armistițiu parțial care implică oprirea atacurilor cu rachete și drone pe care Rusia le-a intensificat împotriva orașelor ucrainene în ultimele luni.

Ads

Experții dezvăluie cum intenționează SUA să pedepsească Rusia dacă aceasta nu acceptă un armistițiu până vineri. Prima lovitură ar fi îndreptată asupra flotei din umbră a Rusiei. Pachetul de sancțiuni propus de Trump ar lovi nucleul finanțării războiului Rusiei: exporturile sale globale de petrol.

Printre măsurile luate în considerare se numără represiunea asupra așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei - o rețea de sute de petroliere învechite pe care Moscova a folosit-o pentru a ocoli plafonul de preț de 60 de dolari pe baril impus de G7 și pentru a exporta țiței rusesc către țări precum India și China. Aceste nave operează sub structuri de proprietate obscure și sunt adesea înregistrate în jurisdicții cu supraveghere minimă, ceea ce le face dificil de urmărit sau reglementat.

Care sunt țările vizate de Trump pentru noile sancțiuni?

Ads

Administrația Trump se pregătește să includă pe lista neagră zeci de petroliere suplimentare în următoarele zile, urmând precedentul stabilit de Administrația Biden, care a sancționat 213 petroliere înainte de a părăsi funcția. Trump a rezistat până acum extinderii listei în speranța de a obține o soluționare negociată. Dar, având în vedere că Putin refuză să oprească atacurile asupra orașelor ucrainene, oficialii spun că răbdarea s-a epuizat.

Datele sugerează că tactica poate fi eficientă. Potrivit Kpler, o platformă de analiză a mărfurilor, petrolierele care au fost sancționate au înregistrat o scădere a volumului transporturilor de la 48 de milioane de barili pe lună la doar 13 milioane în șase luni - o scădere de 73%, a relatat Financial Times. Analiștii se așteaptă ca o parte semnificativă din exporturile de petrol rămase ale Rusiei să fie perturbată dacă Administrația Trump extinde represiunea și se coordonează cu UE, care a sancționat peste 100 de nave luna trecută.

A doua salvă a lui Trump se concentrează pe sancțiunile impuse partenerilor comerciali energetici ai Rusiei. Trump a amenințat că va ataca țările care continuă să cumpere petrol rusesc, ca parte a unui efort de a reduce capacitatea Rusiei de a-și finanța efortul de război, deoarece exporturile de petrol reprezintă o parte semnificativă a economiei Rusiei.

Ads

„India nu numai că cumpără cantități masive de petrol rusesc, dar apoi, pentru o mare parte din petrolul achiziționat, îl vinde pe piața liberă pentru profituri mari”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social. „Nu le pasă câți oameni din Ucraina sunt uciși de mașina de război rusească.”

China este cel mai mare importator de petrol rusesc, cu achiziții în valoare de 62,5 miliarde de dolari anul trecut, urmată de India cu 52,7 miliarde de dolari. Alte țări care cumpără petrol rusesc includ Ungaria, Slovacia, Cehia, Azerbaidjanul, Olanda, Uzbekistanul, Brazilia și Malaezia, deși la niveluri semnificativ mai mici decât China și India.

Per total, China este cel mai mare importator de bunuri rusești, cu achiziții în valoare totală de 128,3 miliarde de dolari anul trecut, urmată de India (65,7 miliarde de dolari), Turcia (44,0 miliarde de dolari), Belarus (34,1 miliarde de dolari), Kazahstan (17,0 miliarde de dolari) și Brazilia (11,6 miliarde de dolari).

Ads