În perspectiva iernii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis noi ajutoare ucrainenilor, inclusiv kilometri gratuit de călătorie pe calea ferată.

„Trei mii de kilometri, astfel încât toată lumea să poată alege gratuit rute feroviare în Ucraina: Lviv-Kiev, Kiev-Dnipro și orice altă [rută]”, a declarat Zelenski în mesajul său video zilnic de sâmbătă, adăugând că detaliile programului sunt încă în curs de elaborare, scrie Yahoo News!.

Compania de căi ferate ucraineană ar trebui să demonstreze cetățenilor ucraineni că fondurile bugetare utilizate pentru întreprinderea de stat servesc cu adevărat societății, a spus liderul de la Kiev.

Suma kilometrică menționată de Zelenski este suficientă pentru două călătorii între orașul industrial Zaporijia, situat în prima linie, și orașul important Ujhorod, de la granița cu Slovacia, de exemplu.

În plus, guvernul va dezvolta un program de iarnă similar cu cel de anul trecut, în cadrul căruia 14 milioane de ucraineni au primit fiecare echivalentul a puțin peste 20 de euro (23,18 dolari) drept sprijin.

Zelenski a promis: „Vom fixa cu siguranță prețul gazelor în această iarnă - nu vor exista creșteri - la fel și prețul energiei electrice pentru gospodăriile private.”

Costul a 1 kilowatt-oră de energie electrică este în prezent echivalentul a puțin sub 0,09 euro. Cu toate acestea, în urma atacurilor rusești cu drone și rachete asupra centralelor electrice și a substațiilor, energia electrică este disponibilă doar câteva ore pe zi în mari părți ale țării.

Chiar înainte de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, Ucraina era cea mai săracă țară din Europa în ceea ce privește venitul pe cap de locuitor, conform calculelor Fondului Monetar Internațional. Aproape jumătate din bugetul statului ucrainean este finanțat din împrumuturi externe și fonduri de ajutor.

