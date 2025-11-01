Cadou de la Zelenski pentru ucraineni, în perspectiva iernii. Călătorii gratuite cu trenul cale de 3.000 de km

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 23:15
225 citiri
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO X/@kozako01

În perspectiva iernii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis noi ajutoare ucrainenilor, inclusiv kilometri gratuit de călătorie pe calea ferată.

„Trei mii de kilometri, astfel încât toată lumea să poată alege gratuit rute feroviare în Ucraina: Lviv-Kiev, Kiev-Dnipro și orice altă [rută]”, a declarat Zelenski în mesajul său video zilnic de sâmbătă, adăugând că detaliile programului sunt încă în curs de elaborare, scrie Yahoo News!.

Compania de căi ferate ucraineană ar trebui să demonstreze cetățenilor ucraineni că fondurile bugetare utilizate pentru întreprinderea de stat servesc cu adevărat societății, a spus liderul de la Kiev.

Suma kilometrică menționată de Zelenski este suficientă pentru două călătorii între orașul industrial Zaporijia, situat în prima linie, și orașul important Ujhorod, de la granița cu Slovacia, de exemplu.

În plus, guvernul va dezvolta un program de iarnă similar cu cel de anul trecut, în cadrul căruia 14 milioane de ucraineni au primit fiecare echivalentul a puțin peste 20 de euro (23,18 dolari) drept sprijin.

Zelenski a promis: „Vom fixa cu siguranță prețul gazelor în această iarnă - nu vor exista creșteri - la fel și prețul energiei electrice pentru gospodăriile private.”

Costul a 1 kilowatt-oră de energie electrică este în prezent echivalentul a puțin sub 0,09 euro. Cu toate acestea, în urma atacurilor rusești cu drone și rachete asupra centralelor electrice și a substațiilor, energia electrică este disponibilă doar câteva ore pe zi în mari părți ale țării.

Chiar înainte de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, Ucraina era cea mai săracă țară din Europa în ceea ce privește venitul pe cap de locuitor, conform calculelor Fondului Monetar Internațional. Aproape jumătate din bugetul statului ucrainean este finanțat din împrumuturi externe și fonduri de ajutor.

Veriga slabă din armata lui Putin. Se tem generalii să spună că vor sfârșitul războiului din Ucraina?
Veriga slabă din armata lui Putin. Se tem generalii să spună că vor sfârșitul războiului din Ucraina?
După mai bine de un an de tentative eșuate de a cuceri orașul ucrainean Pokrovsk, președintele Vladimir Putin ar fi gata să-l înlăture pe șeful Statului Major al armatei ruse, generalul...
Lipsa operatorilor pentru dronele interceptor lasă Ucraina vulnerabilă în fața atacurilor rusești
Lipsa operatorilor pentru dronele interceptor lasă Ucraina vulnerabilă în fața atacurilor rusești
Pe măsură ce octombrie se încheie și frigul începe să se simtă tot mai apăsător, Ucraina intră într-o nouă iarnă cu temeri în creștere. Sub ploaia constantă de rachete și drone...
#razboi Ucraina, #Zelenski presedinte Ucraina, #calatorii gratis tren , #Razboi Ucraina
