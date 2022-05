Patron, câinele care găsește bombele lui Putin. Patrupedul a adulmecat sute de bombe de la începutul războiului din Ucraina

Patron, câinele devenit erou în Ucraina pentru că adulmecă bombele, a ajutat la distrugerea a 262 de proiectile lăsate în urmă de forțele ruse.

Autoritățile ucrainene anunță că Patron continuă să curețe zonele din jurul orașului Cernihiv de bombe.

Ei anunță că datorită simpaticului patruped au fost găsite 262 de bombe.

Dog Patron continues to clear areas near #Chernihiv. In the past 24 hours, together with Chernihiv pyrotechnicians of the State Emergency Service, he helped to destroy 262 explosive objects. pic.twitter.com/HV5gYjFtav