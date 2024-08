Câini roboţi - care se ascund şi sunt agili - sunt desfăşuraţi pe front în locul militarilor ucraineni în misiuni periculoase, de la inspectarea tranşeelor ruseşti şi până la detectarea minelor, şi ar putea în curând să devină un ajutor obişnuit, relatează AFP.

În cadrul unei demonstraţii într-un loc ţinut secret în Ucraina, un câine metalic - modelul "BAD One" - nou-nouţ se ridică, se ghemuieşte sau aleargă, după cum îi ordonă operatorul său pe o telecomandă.

Derivat dintr-un model diponibil în comerţ, acest robot există şi într-o versiune mai sofisticată - "BAD Two" -, care nu poate fi arătată din motive de securitate.

Capabili să desfăşoare numeroase roluri pe front, aceşti câini roboţi ar putea deveni un aliat preţios al unei armate ucrainene care duce lipsă de oameni, în vederea respingerii invaziei ruse în curs de aproape doi ani şi jumătate.

Cu nişte picioare scurte, aşadar dificil de detectat, ei pot să inspecteze tranşee inamice sau interiorul unor clădiri, în zone de luptă, cu ajutorul imageriei termice.

