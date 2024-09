Ucraina aruncă în luptă câini roboți: ”Subțiază cu succes rândurile ocupanților” VIDEO

Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) folosesc acum câini robot pentru supraveghere pe linia frontului, potrivit unui mesaj pe Telegram al grupului operațional și strategic Hortiția, citat de Kyiv Post.

„Unitatea consolidată „Medoid” (Bursucul de miere), împreună cu asistentul său de neînlocuit, subțiază cu succes rândurile ocupanților din estul Ucrainei”, se arată în mesajul care însoțește un videoclip.

Imaginile arată un câine robot care lucrează alături de un soldat ucrainean. Potrivit militarului, acești câini roboți pot îndeplini sarcini de recunoaștere atât în păduri, cât și în zone urbane.

Ei pot livra provizii trupelor, în special muniție și grenade, chiar și în zone blocate de forțele inamice.

„Câinele poate fi controlat de un operator sau poate urma un traseu prestabilit. Silueta sa mică îl face aproape invizibil”, a declarat soldatul.

În zonele împădurite, roboții sunt camuflați cu țesături, în timp ce în mediul urban, orice material poate fi folosit pentru a-i deghiza. Roboții înregistrează împrejurimile, transmițând imaginile operatorului, care oferă o imagine în timp real a câmpului de luptă, a adăugat militarul.

„Acest produs servește ca o platformă de bază în care pot fi integrate orice tehnologii relevante”, a spus el. „Războiul evoluează, iar cei care se adaptează și profită de noile oportunități vor obține un avantaj față de inamic”.

⚡️A 🇬🇧British robot dog in use by the Armed Forces of 🇺🇦Ukraine on the Eastern Front pic.twitter.com/ClE0cq1qTd