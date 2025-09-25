Cancelarul german Friedrich Merz vrea ca activele rusești înghețate să fie folosite pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut Uniunii Europene să utilizeze active rusești înghețate în valoare de 160 de miliarde de dolari în beneficiul Ucrainei – în special pentru furnizarea continuă de arme – într-o schimbare majoră de direcție politică din partea Berlinului.

Într-un editorial pentru Financial Times, Merz a declarat că aceste măsuri sunt necesare pentru ca Ucraina să poată demonstra „o putere de rezistență mai mare” în război, în speranța de a forța Kremlinul să se așeze la masa negocierilor.

În trecut, Berlinul a fost reticent în utilizarea fondurilor, invocând preocupări juridice și financiare. Joi, 25 septembrie, Merz a adoptat un ton mai direct.

„Acest lucru nu trebuie să ne împiedice”, a spus el, îndemnând UE să ia în considerare „ocolirea acestor probleme”.

El a adăugat: „Susțin mobilizarea resurselor financiare la o scară care să asigure rezistența militară a Ucrainei timp de mai mulți ani”.

În prezent, aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele Băncii Centrale a Rusiei sunt blocate la nivel internațional, o mare parte dintre acestea fiind deținute în Uniunea Europeană, în mare parte la casa de clearing belgiană, Euroclear.

Cancelarul german încearcă acum să utilizeze 160 de miliarde de dolari într-un împrumut pentru Kiev. Suma ar urma să fie pusă la dispoziția Ucrainei ca un împrumut fără dobândă, care ar fi „rambursat odată ce Rusia va despăgubi Ucraina pentru daunele” cauzate de război.

Kremlinul a criticat de mult timp potențiala expropriere a activelor Rusiei, declarând săptămâna trecută că o astfel de mișcare „nu va rămâne fără răspuns”.

Conform propunerii lui Merz, Ucraina ar avea voie să utilizeze fondurile doar pentru achiziționarea de arme, nu și în scopuri bugetare.

Plățile către Kiev ar urma să fie efectuate în tranșe, iar statele UE, împreună cu Ucraina, ar urma să stabilească apoi „ce materiale sunt achiziționate”.

Merz a adăugat că este de părere că acest mecanism ar contribui, de asemenea, la „consolidarea și extinderea” industriei de apărare a Europei.

Germania se situează pe locul doi, după Statele Unite, în lista națiunilor care au contribuit cu cel mai mare ajutor, atât militar, cât și financiar, Ucrainei de la începutul războiului.

Merz, care a câștigat alegerile în februarie, a fost un susținător puternic al Kievului și a făcut din războiul din Ucraina un punct central al mandatului său de cancelar.

El este o voce cheie în așa-numita „coaliție a celor dispuși” și pare să aibă o relație bună cu președintele american Donald Trump.

În editorialul său, cancelarul a adăugat că va face presiuni asupra liderilor europeni să accepte propunerea la o reuniune informală a UE de la Copenhaga săptămâna viitoare, cu scopul de a pregăti un mandat la următorul summit al UE de la sfârșitul lunii octombrie.

El a adăugat că speră ca propunerea să fie aprobată „în unanimitate” sau, în caz contrar, să fie „adoptată de o mare majoritate”. Aceste comentarii sunt probabil un mesaj adresat prim-ministrului ungar Viktor Orbán și lui Robert Fico din Slovacia, ambii membri ai UE cu legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin.

