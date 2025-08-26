Cancelarul Germaniei dezvăluie strategia folosită de Putin pentru a evita întâlnirea cu Zelenski. Ce a spus Friedrich Merz

Cancelarul Germaniei dezvăluie strategia folosită de Putin pentru a evita întâlnirea cu Zelenski FOTO X/@CanadianPM

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a acuzat marți, 26 august, Moscova de o 'strategie de întârziere' în ceea ce privește obținerea unui acord de pace cu Ucraina, relatează dpa.

La o întâlnire cu prim-ministrul canadian Mark Carney la Berlin, el a declarat că președintele rus Vladimir Putin întârzie intenționat o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia războiul.

'Putin consideră că o astfel de întâlnire trebuie legată de precondiții care, din perspectiva Ucrainei, dar și din perspectiva noastră și din punctul meu de vedere personal, sunt complet inacceptabile', a spus Merz.

După întâlnirea cu Putin din Alaska și apoi după întrevederea de la Washington cu Zelenski și partenerii europeni, la începutul acestei luni, președintele american Donald Trump a lăsat impresia că este aproape de a media o soluție de pace, a declarat Merz.

O întâlnire între Putin și Zelenski urma să aibă loc în următoarele două săptămâni, dar termenul expiră în câteva zile, fără semne că o soluție este aproape.

Merz a spus că mingea este acum în terenul Moscovei. 'Dacă partea rusă nu face acest pas, atunci va fi nevoie de și mai multă presiune', a precizat el, adăugând că Uniunea Europeană lucrează deja la noi sancțiuni.

'Dacă o întâlnire precum cea convenită între Trump și Putin nu are loc, atunci mingea este din nou în terenul nostru', a mai declarat Merz.

O întâlnire trilaterală între Merz, Trump și Zelenski ar fi 'următorul pas logic', a spus cancelarul german.

Carney l-a acuzat de asemenea pe Putin că îi este frică de o întâlnire cu Zelenski. Potrivit acestuia, Canada dorește să ajute la asigurarea păcii și securității în Ucraina, ceea ce este posibil doar prin fermitate și sancțiuni împotriva Rusiei.

