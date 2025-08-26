Cancelarul Germaniei dezvăluie strategia folosită de Putin pentru a evita întâlnirea cu Zelenski. Ce a spus Friedrich Merz

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a acuzat marți, 26 august, Moscova de o 'strategie de întârziere' în ceea ce privește obținerea unui acord de pace cu Ucraina, relatează dpa.
La o întâlnire cu prim-ministrul canadian Mark Carney la Berlin, el a declarat că președintele rus Vladimir Putin întârzie intenționat o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia războiul.
'Putin consideră că o astfel de întâlnire trebuie legată de precondiții care, din perspectiva Ucrainei, dar și din perspectiva noastră și din punctul meu de vedere personal, sunt complet inacceptabile', a spus Merz.
După întâlnirea cu Putin din Alaska și apoi după întrevederea de la Washington cu Zelenski și partenerii europeni, la începutul acestei luni, președintele american Donald Trump a lăsat impresia că este aproape de a media o soluție de pace, a declarat Merz.
O întâlnire între Putin și Zelenski urma să aibă loc în următoarele două săptămâni, dar termenul expiră în câteva zile, fără semne că o soluție este aproape.
Merz a spus că mingea este acum în terenul Moscovei. 'Dacă partea rusă nu face acest pas, atunci va fi nevoie de și mai multă presiune', a precizat el, adăugând că Uniunea Europeană lucrează deja la noi sancțiuni.
'Dacă o întâlnire precum cea convenită între Trump și Putin nu are loc, atunci mingea este din nou în terenul nostru', a mai declarat Merz.
O întâlnire trilaterală între Merz, Trump și Zelenski ar fi 'următorul pas logic', a spus cancelarul german.
Carney l-a acuzat de asemenea pe Putin că îi este frică de o întâlnire cu Zelenski. Potrivit acestuia, Canada dorește să ajute la asigurarea păcii și securității în Ucraina, ceea ce este posibil doar prin fermitate și sancțiuni împotriva Rusiei.
Fara preconditii din partea lui Putin.
