Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a precizat luni, 9 mai, că în urma discuțiilor cu liderii G7 și cu președintele Zelenski se va oferi un răspuns privind aderarea Ucrainei la spațiul european în iunie.

”De #Ziua Europei, am discutat despre sprijinul UE și calea europeană a Ucrainei.

Aștept cu nerăbdare să primim răspunsurile la chestionarul de membru UE.

The @EU_Commission își va propune să își emită avizul în iunie”, anunță pe Twiiter Ursula von der Leyen.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa

On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.

Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.

The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4